Вэнс назвал назначение Уолтца постпредом при ООН повышением

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Майк Уолтц не был отправлен в отставку с должности помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, назначение постпредом при ООН можно расценивать как повышение. На это обратил внимание вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Он не был уволен. Он становится постпредом при ООН, это должность, кандидатуру на которую одобряет Сенат Конгресса США", - отметил Вэнс. Он считает, что Уолтц "может привести весомые аргументы в пользу того, что это повышение".

"Мы привлекли Майка, чтобы он провел ряд серьезных реформ в Совете национальной безопасности Белого дома, и он это сделал", - указал вице-президент. По его словам, Уолтц "по-прежнему пользуется доверием" президента и вице-президента США.

Вместе с тем Вэнс выразил уверенность в том, что, если бы Трамп хотел уволить Уолтца из-за скандала с мессенджером Signal, "он бы просто-напросто сделал это", но президент США посчитал, что "для Майка будет лучше играть новую роль, и дал Майку это новую роль".

В четверг Трамп сообщил, что Уолтц будет назначен постпредом США при ООН, временно исполняющим обязанности помощника президента по нацбезопасности станет госсекретарь США Марко Рубио.