ФОМ: о доверии Путину заявили 79% опрошенных россиян

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Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 79% (минус 1 п.п. за неделю), по мнению 82% опрошенных россиян (82% - плюс 1 п.п.), глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 25 по 27 апреля среди 1,5 тыс. жителей страны.

Отмечается, что положительную оценку работы правительства дали 57% респондентов (плюс 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 60% сограждан (плюс 3 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 46%, КПРФ - 8%, ЛДПР - 9%, "Справедливой России - За правду" - 3%, "Новых людей" - 3%.