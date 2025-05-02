Экс-премьер Южной Кореи выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах

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Экс-премьер Республики Корея Хан Док Су, исполнявший обязанности президента до 2 мая, объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 3 июня. Об этом информировало агентство Yonhap.

"Я сделаю все, чтобы народ выбрал меня на предстоящих выборах главы государства", - заявил он. Политик сделал несколько предвыборных обещаний, которые касаются конституционной реформы и пошлин со стороны США. Он также отметил, что для конституционных реформ ему потребуется три года, после которых он готов уйти в отставку. На сегодняшний день президентский срок составляет 5 лет.

В четверг Хан Док Су объявил о своем намерении уйти в отставку.

Хан Док Су считается достаточно сильным кандидатом, чтобы составить конкуренцию бывшему председателю Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мёну. По данным опроса, которые в понедельник распространило бюро Realmeter, Ли Чжэ Мён имеет поддержку в 48,5%, а ближайший преследователь - бывший министр труда Ким Мун Су - 13,4%. Уровень поддержки Хан Док Су в этом опросе не назывался.