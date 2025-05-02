В Бангкоке число жертв землетрясения при обрушении небоскреба возросло до 74

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Число погибших в результате землетрясения при обрушении строящегося в Бангкоке здания Управления генерального аудитора возросло 74. Об этом информировала администрация города.

Спасательные службы продолжают поисковую операцию, так как под обломками 30-этажного здания остаются 20 пропавших без вести. Глава департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Суриячай Равиван сообщил, что "спасатели занимаются извлечением 10 найденных тел погибших строителей, доступ к которым ограничен железобетонными плитами".

Землетрясение магнитудой 8,2 на территории Мьянмы произошло 28 марта. Число жертв землетрясения в республике составило 3,8 тыс. От него также пострадал Таиланд, сильные подземные толчки ощущались в Бангкоке и его окрестностях, а также в северных, северо-восточных, центральных и южных регионах королевства.