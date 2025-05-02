В Израиле проходит крупнейший в регионе автомотопробег по случаю 80-летия Победы

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Участниками посвященного 80-й годовщине Победы автомотопробега с севера на юг Израиля стали около сотни человек на десятках украшенных георгиевскими лентами мотоциклов и автомобилей с флагами, сообщает ТАСС.

"Это уже десятый автомотопробег, который юбилейный для нас, он совпал в этом году с 80-летием Великой Победы СССР над немецко-фашистскими захватчиками. Наша главная цель - почтить память победителей, наших дедушек и бабушек, ну и по возможности рассказать нашим детям и нашим внукам о том, какой подвиг совершили 80 лет назад простые советские мальчишки и девчонки, которые не побоялись расстаться с жизнью, чтобы освободить нашу родину от тех, кто пришел ее поработить", - заявил инициатор идеи автомотопробега Вахтанг Цинцадзе в беседе с ТАСС.

Впервые такой мотопробег от севера до юга еврейского государства по случаю Дня Победы состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 10 человек на мотоциклах с символикой Победы. С каждым годом мотоциклистов становилось все больше, появились и первые участники на автомобилях. На сегодняшний день это наиболее масштабный автомотопробег на Ближнем Востоке как по числу участников, так и по протяженности маршрута, который составляет свыше 500 км.

Как отмечается, участников пробега поприветствовали дипломаты российского посольства в Израиле. Автомотопробег начался рано утром в пятницу в районе Метулы на севере Израиля и завершится к вечеру того же дня в Эйлате на юге страны.