В Латвии запретят русский язык в банковских приложениях

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Комиссия Сейма Латвии по бюджету и финансам одобрила поправки к законодательству, запрещающие использование русского языка в мобильных приложениях банков. Об этом информировал портал гостелерадио LSM.

Как отмечается, законопроект предполагает, что все документы и цифровые интерфейсы, с которыми контактируют клиенты банков, должны быть на латышском языке, включая мобильные приложения, сайты и общение с операторами кол-центров. По мнению авторов инициативы, сегодня в финансовой сфере балтийской республики активно используется русский язык, что ослабляет позиции латышского языка в стране.

В сентябре прошлого года Сейм Латвии принял поправки к закону о кредитных учреждениях, которые запрещают использование русского языка в банкоматах страны. Изменения вступили в силу в конце января 2025 года.