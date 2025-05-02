Рубио призвал Тегеран допустить инспекторов на все ядерные объекты

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Госсекретарь США и временный помощник президента по нацбезопасности Марко Рубио заявил, что Иран должен разрешить проверки всех своих ядерных объектов международными инспекторами.

"Если Иран на самом деле хочет мирной ядерной энергии, а не оружия, он не должен бояться проверок - в том числе с участием американских инспекторов. Страны с мирной ядерной программой не обогащают уран и не скрывают объекты", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя возможные условия нового соглашения по ядерной программе.

Рубио назвал "ошибкой" соглашение 2015 года, допускавшее ограничения на доступ к военным объектам, и предложил модель, при которой Тегеран будет импортировать обогащенный уран для АЭС.

По его словам, Вашингтон готов предложить Тегерану "путь к миру": "экономическое развитие в обмен на отказ от поддержки терроризма, разработки дальних ракет и обогащения урана". "Президент Трамп не хочет войны, но мы не можем допустить появления ядерного оружия у Ирана", - подчеркнул госсекретарь.

Ранее США и Иран при посредничестве Омана провели три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В четверг министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди информировал о том, что очередной раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном, намеченный на 3 мая, отложен "по логистическим причинам".