Во Владивостоке за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

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В столице Приморья за минувшие сутки выпало почти 45 мм осадков при средней норме в мае 97 мм. Об этом со ссылкой на данные Примгидромета сообщает ТАСС

"За сутки во Владивостоке выпало 44,8 мм осадков, многолетнее среднемесячное значение - 97 мм", - говорится в сообщении.

В Приморье из-за прогнозируемых дождей объявлено штормовое предупреждение. В Партизанском округе смыт насыпной мост, заблокированы три населенных пункта. Вместе с тем ожидается усиление ветра до 25 м/с.