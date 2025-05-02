Одесситы несут цветы к Дому профсоюзов в годовщину трагедии

© Андрей Боровский/ ТАСС

Жители Одессы несут цветы к Дому профсоюзов в память о погибших противниках "майдана" 2 мая 2014 года. Об этом пишет украинское издание "Страна".

Сообщается, что одесситы приходят на Куликово поле, где оставляют цветы возле забора у входа в здание, организовав импровизированный мемориал. Вокруг места скопились полицейские, требующие на входе предъявлять документы.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы "Правого сектора" (признан террористическим, экстремистским и запрещен в РФ) и так называемой самообороны "майдана" совершили нападение на палаточный городок на Куликовом поле, где жители города собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. Жертвами тех событий, согласно официальным данным Украины, стали 48 человек, более 240 пострадали.

Власти объявили зачинщиками беспорядков только сторонников "антимайдана". Продолжавшееся несколько лет следствие не смогло доказать их вину в суде.