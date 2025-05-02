Явлинский полагает, что Трамп бросил вызов американскому устройству

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Президент США Дональд Трамп бросил вызов всему американскому устройству - шансы на успех составляют ровно 50%. Соответствующую точку зрения изложил соавтор программы "500 дней", российский экономист и политик, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

"Сегодня у Трампа есть перспектива. Удастся ли ему справиться с тем, что он делает? Шансы ровно 50 на 50. Он очень рискует, но при этом делает все очень глобально", - сказал политик в беседе с ТАСС.

Он отметил, что Трамп бросает вызов всему американскому устройству и масштабно переделывает Соединенные Штаты. "Когда что-то переделывают, всегда есть тот, кто выиграет, и тот, кто проиграет. Кто с ним будет с одной и с другой стороны - это очень волнительный вопрос. Пока что у него не сильно все получается", - указал Явлинский.

"Удастся ли Трампу справиться со всеми задачами? Он будет, несомненно, стараться, но может и не получиться", - добавил политик.