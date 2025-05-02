ООН: население Газы почти полностью лишено доступа к продовольствию и воде

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В секторе Газа запасы продовольствия и питьевой воды находятся почти на нуле спустя два месяца с начала полной блокады доставки гуманитарных и продовольственных грузов в палестинский анклав со стороны Израиля. На этом акцентировала внимание представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Ольга Черевко, выступая на брифинге в Женеве.

Она отметила, что с начала блокады в анклаве начался "обратный отсчет до начала реализации худшего сценария". Так, топливо в Газе теперь распределяется в строгом режиме, чтобы обеспечить лишь самые необходимые операции. "Запасы продовольствия практически исчерпаны, доступ к воде становится невозможным, а больницы сообщают об исчерпании запасов крови, так как к ним в массовом порядке продолжают поступать пострадавшие", - указала Черевко.

22 апреля генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявлял, что Газа превратилась в край отчаяния с тех пор, как за 50 дней до этого израильские власти полностью заблокировали поставки гуманитарной и медицинской помощи, а также любых товаров в анклав. Он подчеркнул, что еврейское государство использует гуманитарную помощь в качестве "разменной монеты и оружия войны".