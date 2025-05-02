Путин поделился, что просыпается по утрам без будильника

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин рассказал, что не нуждается в будильнике по утрам, но в особо ответственные моменты прибегает к помощи адъютантов.

"Я просыпаюсь", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос при общении с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Репортер опубликовал отрывок своего фильма о главе государства.

"Ребята звонят, если что-то строго очень, - прошу адъютантов позвонить", - отметил Путин. "Но, как правило, сам просыпаюсь", - указал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков шутил, что Путин "не спит, он работает". Российский лидер сообщал, что в дни напряженных командировок уделял сну не больше шести часов, но при этом высыпался. Он также признавался, что, как и многим, ему тяжело вставать по утрам.