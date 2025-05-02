Rockstar Games перенесла выпуск GTA 6 на 2026 год

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Американская компания Rockstar Games, специализирующаяся на создании видеоигр, отложила выход шестой части игровой серии Grand Theft Auto (GTA). Соответствующее сообщение компания разместила в соцсети Х.

"Теперь выход Grand Theft Auto 6 планируется 26 мая 2026 года. Мы приносим извинения за то, что это произойдет позже, чем вы ожидали", - следует из сообщения.

Ранее Rockstar Games анонсировала выпуск GTA 6 на 2025 год.

На фоне переноса новой игры серии GTA акции Take-Two Interactive, головной компании Rockstar Games, во время утренней торговой сессии на электронной бирже Nasdaq опускались на 16,43%, до $196,54 за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 14:32 мск. По состоянию на 14:59 мск акции замедлили снижение и торговались на уровне $212,4 за бумагу (-9,68%).

Пятая часть серии GTA вышла около 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире (более 185 млн копий). Первое место у Minecraft (более 300 млн).