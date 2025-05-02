Медведев: верхушка в Германии считает экстремистами тех, у кого рейтинг выше них

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Правящие в Германии Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) называют экстремистами тех, кто имеет более высокий рейтинг. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя официальное признание угрозой демократии самой популярной в ФРГ партии - "Альтернативы для Германии" (Адг).

"АдГ теперь признана экстремистской организацией, которая угрожает демократии. Сильное заявление, чтобы использовать его против парламентской партии", - написал он в соцсети X.

Медведев также отметил, что "ХДС/ХСС, СДПГ и другие обычные германские партии признают экстремистами тех, у кого выше рейтинг".

Ранее Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало "Альтернативу для Германии" как правоэкстремистскую организацию, идеология которой не совместима с демократическими свободами. Такое решение открывает для властей возможность слежки за членами партии вплоть до прослушивания телефонов.

АдГ появилась на политической арене в апреле 2013 года. На протяжении длительного времени партию беспокоила преимущественно экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее рейтинги стали расти именно благодаря теме беженцев. На родине АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории оказалась второй.