Путин заявил, что никогда не жалел, что стал главой государства

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что у него никогда не было сожалений по поводу того, что он занял высший государственный пост.

Журналист ВГТРК Павел Зарубин поинтересовался, не было ли за 25 лет у власти у главы государства сомнений или ощущения "за что мне это все".

"Нет, никогда не было", - сказал российский лидер с улыбкой.

Кадры из документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" были размещены в Telegram-канале журналиста.