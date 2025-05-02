Таиланд запросил поддержки России в получении полноправного членства в БРИКС

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Таиланд попросил поддержки у России в вопросе вступления королевства в БРИКС в качестве полноправного члена. Соответствующее заявление распространил таиландский МИД, комментируя встречу главы ведомства Марита Сангиампхонга с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 28 апреля на полях совещания министров иностранных дел БРИКС в Рио-де-Жанейро.

"Стороны обсудили обмен визитами на высоком уровне, торговое сотрудничество, включая начало переговоров по соглашению о зоне свободной торговле между Таиландом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), сотрудничество в области ядерной медицины и культуры. Они также обменялись мнениями по актуальным глобальным вопросам. Вместе с тем министр иностранных дел подтвердил решимость Таиланда стать полноправным членом БРИКС и обратился за поддержкой к Росси ", - следует из сообщения дипведомства.

Таиланд в декабре 2024 года получил уведомление от РФ о присоединении королевства к БРИКС в качестве страны-партнера с начала 2025 года.

Группа БРИКС была основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с начала 2024 года. 6 января 2025 года в состав БРИКС вошла Индонезия. 1 января статус партнеров группы официально получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан, а 17 января - Нигерия.