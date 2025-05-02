США планируют увеличить военные расходы в 2026 году до $1,01 трлн

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Соединенные Штаты намерены увеличить военные расходы в 2026 финансовом году до $1,01 трлн. Об этом сказано в проекте федерального бюджета на следующий финансовый год, представленном Белым домом.

Согласно документу, объем ассигнований на оборону Вашингтон планирует расширить по сравнению с 2025 финансовым годом на 13,4%. Проект нынешнего бюджета ориентирован на то, чтобы "возродить Вооруженные силы Америки, восстановить сдерживание", следует из справочных материалов Белого дома. В них отмечается, что одними из приоритетов будут "сдерживание агрессии Китая в регионах Индийского и Тихого океанов", а также "оживление военно-промышленной базы США".

Вместе с тем американская администрация предлагает Конгрессу США за счет увеличения военных расходов заниматься реализацией программы ПРО Golden Dome - для отражения "ракетных угроз со стороны любого потенциального противника", расширять масштабы строительства военных кораблей, обеспечивать "доминирование в космосе", продолжать модернизировать ядерный арсенал и создавать истребитель-бомбардировщик шестого поколения F-47. Исполнительная ветвь власти США желает также повысить денежное довольствие военнослужащих на 3,8%, говорится в документах.