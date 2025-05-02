Аш-Шараа считает опасной эскалацией удары Израиля по дворцу в Дамаске

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Временный глава сирийской администрации Ахмед аш-Шараа считает опасной эскалацией совершенные в ночь на 2 мая Израилем авиаудары по территории президентского дворца в Дамаске. Соответствующее заявление распространила канцелярия аш-Шараа.

"Президент Сирии самым решительным образом осуждает вчерашнюю бомбардировку президентского дворца израильскими оккупационными силами, представляющую собой опасную эскалацию", - сказано в сообщении. Аш-Шараа возложил на еврейское государство ответственность за "попытки дестабилизировать страну" и "усугубить кризис безопасности".

Президент САР на переходный период также призвал "международное сообщество и арабские страны поддержать Сирию в противодействии агрессивным атакам, нарушающим международное право".

Ранее в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская авиация нанесла удары рядом с президентским дворцом в столице Сирии. Он отметил, что это сигнал Дамаску о том, что Израиль не допустит развертывания сирийских сил безопасности к югу от столицы и угрозы друзской общине.

В четверг старейшины друзской общины в предместье Джарамана на юго-западе сирийской столицы договорились с сирийскими властями о сдаче ополченцами тяжелых вооружений властям и формировании правоохранительных органов из числа местного населения. Это произошло после продолжавшихся два дня столкновений в населенных друзами предместьях столицы.

Друзы - арабоязычная этноконфессиональная группа, представители которой проживают в Сирии, Ливане, Израиле и Иордании. В Сирии насчитывается 700 тыс. друзов, это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.