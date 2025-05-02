Трамп назвал самым большим вклад США в победу во Второй мировой войне

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Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, Соединенные Штаты сделали "больше, чем любая другая страна" для победы во Второй мировой войне. Соответствующую публикацию он разместил в соцсети Truth Соц. сети, где также объявил 8 мая днем победы.

"Многие наши союзники отмечают 8 мая как День Победы, но мы, несомненно, сделали больше, чем любая другая страна для достижения победоносного результата во Второй мировой войне", - указал американский лидер.

Он подчеркнул, что ни одна страна, принимавшая участие во Второй мировой войне, не была близка в сравнении с США в силе, храбрости или военном мастерстве.

Вместе с тем Трамп отметил, что американское общество перестало праздновать победу в обеих мировых войнах, поскольку президенты США не знали, как это делать.