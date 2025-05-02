El Deber: пассажиров пропавшего в Боливии самолета нашли живыми

Пилота и пассажиров небольшого самолета, поиски которого велись на севере Боливии с 30 апреля, нашли живыми. Об этом информировала газета El Deber.

Как заявил директор управления по чрезвычайным ситуациям департамента Бени Уильсон Авила, рыбаки услышали крики с просьбами о помощи в пятницу утром и связались с властями. "Они живы, мы направляемся с оборудованием и бензопилами. Сегодня мы их вытащим", - цитирует издание Авилу.

Борт, летевший из деревни Баурес в город Тринидад, подал сигнал бедствия 30 апреля и больше не выходил на связь. В четверг президент Боливии Луис Арсе поручил привлечь к поиску военных. На борту воздушного судна находился ребенок, которого транспортировали на лечение в административный центр Бени.