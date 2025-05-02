Президент показал свою кухню и гостиную в кремлевской квартире

© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

Президент России Владимир Путин продемонстрировал кухню и гостиную в своей кремлевской квартире. Фрагменты из документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" были размещены в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

На кадрах гостиной видно несколько светлых кресел, на столике перед зеркалом размещен портрет императора Александра III. Путин отметил, что в этой гостиной в разные годы он пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с 42-м президентом США Биллом Клинтоном.

Затем глава государства проводил съемочную группу на кухню. "Чем вас порадовать, чем угостить?" - поинтересовался он и достал из холодильника бутылку кефира, а из буфета - две белые чашки.

Российский лидер пригласил Зарубина за стол. На столе у него можно наблюдать бананы, мед, мельницы для соли и перца, бумажные салфетки, а также стопку с документами. Рядом на столике стоит икона Спаса Нерукотворного.

Полностью фильм будет показан 4 мая в 21:00 мск на телеканале "Россия-1".