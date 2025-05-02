Bild: как минимум шесть человек пострадали при наезде автомобиля в Штутгарте

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Не менее шести человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в центре Штутгарта на юге Германии, пишет газета Bild.

"Точное число пока не установлено. Есть также тяжелораненые", - рассказала изданию представитель полиции.

Инцидент произошел около 17:50 (18:50 мск) на улице Шарлоттенштрассе в районе станции городской электрички. Водитель черного внедорожника Mercedes задержан.

Пока не сообщается, идет ли речь о несчастном случае или водитель действовал намеренно.