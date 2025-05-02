Захарова отметила, что Рузвельт признавал решающий вклад СССР в Победу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления президента США Дональда Трампа отметила, что бывший американский президент Франклин Рузвельт признавал решающий вклад Красной армии в победу над фашистской Германией.

Некоторое время назад в пятницу Трамп провозгласил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Вместе с тем он выступил с утверждением, что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.

Захарова привела в своем Telegram-канале ряд заявлений Рузвельта, в которых он высоко оценивает героизм Советской армии. В частности, американский политик обращал внимание, что именно "русские войска уничтожили больше живой силы, самолетов, танков и пушек общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые".

В письме к Иосифу Сталину от 4 февраля 1943 года Рузвельт также поздравил советского лидера с победой в Сталинградской битве, отмечая, что Советская армия и народ объединились, чтобы "своим примером вызвать среди всех Объединенных Наций новую решимость приложить всю энергию к тому, чтобы добиться окончательного поражения и безоговорочной капитуляции общего врага".

В отрывке из письма Рузвельта Сталину от 22 февраля 1943 года, который также приводит дипломат, бывший американский лидер отметил умелое руководство Красной армии и решимость победить противника, невзирая на собственные жертвы. "Красная армия и русский народ наверняка заставили вооруженные силы Гитлера идти по пути к окончательному поражению и завоевали на долгие времена восхищение народа США", - писал он.