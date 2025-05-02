В движении ХАМАС заявили о готовности заключить сделку по Газе

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Палестинское движение ХАМАС выразило готовность заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и ожидает действий со стороны Израиля. С таким заявлением выступил один из лидеров движения Абдель Рахман Шадид.

"ХАМАС готов к тому, чтобы заключить сделку об обмене израильских заложников на палестинских заключенных, и уже представил свое всеобъемлющее предложение в этой связи. Однако Израиль препятствует успеху переговоров, сейчас мяч на его стороне", - указал Шадид, передает телеканал Al Jazeera.

По его словам, движение запросило прекращения огня в Газе сроком на пять лет и соответствующие гарантии "на региональном и международном уровнях", однако власти еврейского государства "отвергли данное предложение и отказались от прекращения боевых действий".

Вместе с тем Шадид обратил внимание, что, "несмотря на это, ХАМАС заверил посредников, что со всей ответственностью рассмотрит любые предложения, которые включали бы в себя постоянное прекращение огня, выход израильских военных из Газы и заключение справедливой сделки об обмене".

26 апреля в Каире состоялись очередные переговоры между египетскими официальными лицами и представителями руководства ХАМАС. 28 апреля в столице Египта побывали также израильские переговорщики. Официально об итогах этих консультаций пока не сообщалось.

Согласно последним данным израильской стороны, ХАМАС и его союзники все еще удерживают в секторе Газа 59 заложников.