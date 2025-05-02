Госдеп: США больше не будут играть роль посредника в переговорах России и Украины

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США больше не станут выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и ждут конкретных идей по его прекращению от двух сторон. С соответствующим заявлением выступила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в ходе регулярного брифинга для журналистов.

"Госсекретарь США Марко Рубио дал понять, что, хотя наш стиль изменится, методология нашего вклада в этот вопрос изменится, мы не будем посредниками. И характер изменений состоит в том, что мы не будем выполнять посреднические функции, хотя мы по-прежнему уверенно привержены этому и будем делать все, что в наших силах. Но мы не намерены летать по всему миру по первому зову, чтобы быть посредниками на встречах", - приводятся ее слова на сайте Госдепартамента.

Брюс отметила, что сегодня вопросом урегулирования конфликта должны заниматься только Россия и Украина. "Именно сейчас они должны представить конкретные идеи о том, как этот конфликт должен закончиться. Это будет зависеть от них", - указала она.