Принц Гарри признался, что хочет примирения с семьей

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Принц Гарри признался, что хотел бы помириться с членами британской королевской семьи, однако пока не видит для себя возможности вернуться на родину. Об этом сын короля Карла III, с 2020 года живущий в США, рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Некоторые из членов моей семьи никогда не простят мне то, что я написал автобиографическую книгу, и многое другое. Но я бы очень хотел примирения со своей семьей. Я не вижу смысла продолжать конфликт, ведь жизнь - такой драгоценный дар. Я не знаю сколько осталось жить моему отцу, а он не разговаривает со мной из-за этих вопросов с охраной", - указал принц Гарри.

Ранее 2 мая британский суд отклонил апелляцию принца, который уже пять лет добивается того, чтобы в Соединенном Королевстве ему, его супруге и детям обеспечивали постоянную охрану за государственный счет. Гарри отметил, что он едва ли сможет вернуться в Великобританию, если у него самого и его родных не будет вооруженной охраны.

"На данный момент я не вижу возможности привезти в Великобританию мою жену и детей. Я люблю свою страну и всегда ее любил, несмотря на все то, что нам сделали некоторые из тех, кто в ней живет", - сказал он, добавив, что тоскует по родине.

Меган Маркл и принц Гарри входят в тройку самых непопулярных членов британской королевской семьи. Это связано с многочисленными критическими заявлениями, с которыми они выступали в адрес других представителей монаршей фамилии в телеинтервью и книге принца Spare ("Запасной").

В январе 2020 года принц Гарри и его жена решили отказаться от роли старших членов британской королевской семьи. Они переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре, где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану.