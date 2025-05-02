В ЕК не ответили, может ли ЕС получить роль посредника на переговорах с РФ вместо США

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Представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни уклонился от ответа на вопрос, может ли Европейский союз выступить в качестве посредника на переговорах с Россией, если США выйдут из переговорного процесса по Украине.

"Мы не будем гадать на нынешнем этапе. Наш приоритет остается неизменным - это обеспечение для Украины переговоров с позиции силы", - сказал он журналистам на брифинге в Брюсселе.

Аль-Ануни также отметил, что страны ЕС "продолжат наращивать помощь Украине", и напомнил слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что в 2025 году уже пообещали Киеву поддержку в размере €23 млрд.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью бразильской газете O Globo, что ЕС рассматривает отказ от поддержки Украины как подтверждение собственной стратегической несостоятельности и ставит спасение своей подмоченной репутации выше достижения мира. По его словам, "вместо содействия урегулированию ЕС стремится подрывать достижение договоренностей под предлогом того, что его не очень-то и зовут на переговоры".