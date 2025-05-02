Axios: главным кандидатом на смену Уолтцу считается замглавы аппарата Белого дома

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Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер считается главным претендентом на пост помощника президента США по национальной безопасности. Об этом со ссылкой на источники передает портал Axios.

Как отмечается, Миллер рассматривается в качестве "основного кандидата на то, чтобы стать следующим помощником по нацбезопасности". Портал сообщает, что он является "одним из самых давних и надежных" соратников Дональда Трампа и активно продвигает политику, ориентированную на борьбу с нелегальной иммиграцией в Соединенных Штатах.

Вместе с тем Axios допускает, что Миллер в случае назначения помощником по нацбезопасности сохранит за собой пост замглавы аппарата Белого дома.

Ранее газета Politico писала о том, что должность помощника по нацбезопасности может занять спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

В четверг Трамп заявил о том, что его помощник по национальной безопасности Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН, временно исполняющим обязанности помощника президента по нацбезопасности станет госсекретарь США Марко Рубио.