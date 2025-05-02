В Астане 9 мая состоится фейерверк в честь 80-летия Победы

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В двух локациях Астаны по случаю 80-летия Победы 9 мая состоится праздничный фейерверк, на каждой прозвучит по 4 тыс. выстрелов. Об этом информировали в акимате казахстанской столицы.

Уточняется, что организация фейерверка осуществляется за счет спонсорских средств.

"Фейерверки будут запущены 9 мая в 22:00 с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту "Атырау". На каждой локации будет произведено около 4 тыс. выстрелов", - следует из сообщения.

Вместе с тем столице запланировано свыше 100 различных мероприятий, посвященных празднованию 7 мая - Дня защитника Отечества и 9 мая - Дня Победы. В том числе пройдут концерты, научные конференции и воспитательные часы в школах.