Госдеп: Вашингтон продолжает посредничество между Москвой и Киевом

© AP Photo/ Jose Luis Magana/ТАСС

США пока не слагают с себя роль посредника между Россией и Украиной, но ситуация изменится при отсутствии прогресса в процессе урегулирования конфликта. С соответствующим заявлением выступила глава пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телекомпании Fox News.

"В настоящее время наша позиция остается прежней. Однако если не будет прогресса, это изменится. И это изменение будет касаться наших действий в качестве посредника. Тем не менее мы еще не находимся в такой точке", - сказала она, комментируя ситуацию вокруг Украины.

"Однако в условиях отсутствия прогресса между двумя сторонами мы бы отошли в сторону как посредник в этой рамочной конструкции", - указала представитель внешнеполитического ведомства США. Она отметила, что речь пошла бы об изменении роли Соединенных Штатов. "Некоторые СМИ расценили такое как то, что США оставят Украину или выйдут из мирного процесса, но это не так", - утверждала Брюс. "Это не означает, что мы отказываемся от намерения добиться прекращения огня. Или выполнения того, что можем, чтобы помочь в этой рамочной конструкции или положить конец конфликту в целом", - подчеркнула она.

Ранее Брюс в ходе регулярного брифинга для журналистов высказалась в том плане, что ее страна "не будет посредником" между Киевом и Москвой или в других вооруженных конфликтах. При этом формулировки дипломата были крайне нечеткими и вызвали различные трактовки.