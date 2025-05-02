При наезде автомобиля в Штутгарте погибла женщина

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Один человек умер от травм, полученных в результате наезда автомобиля в Штутгарте на юге ФРГ. Об этом сказано в совместном заявлении прокуратуры и полиции города.

В больнице скончалась 46-летняя женщина. В результате происшествия еще семь человек пострадали.

Согласно заявлению, автомобиль Mercedes свернул в 17:50 по местному времени с проезжей части и совершил наезд на группу людей. 42-летний водитель был задержан на месте. На нынешнем этапе полиция исходит из того, что произошел несчастный случай.