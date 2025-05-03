Павел Александров, международный обозреватель

Недавно лидер ХДС, будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, получил звонкую пощечину: очередной соцопрос подтвердил, что рейтинг поддержки партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая является нерукопожатной и для Мерца лично, и для всего считающего себя демократичным политбомонда страны, продолжает уверенно возрастать, достигнув 26%. Занимающий второе место ХДС заметно отстает с результатом всего 24%. Характерно, что подъем популярности АдГ отмечался еще накануне внеочередных выборов в Бундестаг, по итогам которых блок ХДС/ХСС все-таки вышел на первое место, опередив АдГ на пару процентных пунктов. Однако за время, пока Мерц вел коалиционные переговоры о будущем правительстве с социал-демократами, его рейтинги замерли на месте, а поддержка бюргерами АдГ продолжала увеличиваться.

Ну, и как же поступают в отношении своих политических оппонентов современные немецкие «демократы», когда их имидж в глазах населения рушится? Думаете, они снижают налоги или начинают спешно ремонтировать школы и детские сады? Отнюдь. Они берут на вооружение методы так любимого ими киевского неонацистского режима. Нет, пока в Германии не убивают лидеров АдГ, но предпринимают всё возможное, чтобы ненавистную им партию запретить.

Буквально за несколько дней до начала работы нового канцлера и нового кабинета министров ФРГ Ведомство по защите Конституции (внутренняя контрразведка) публикует заключение своего многолетнего расследования с констатацией, что партия «Альтернатива для Германии» является «безусловно правоэкстремистской». В сегодняшней «демократической» ФРГ это означает усиленную слежку за руководством и членами АдГ, включая телефонную прослушку и использование «услуг» информаторов-стукачей, а в дальнейшем и полный запрет партии.

При этом общественность информируют только об этом заключении спецслужбы (объем же всего доклада – 1100 страниц). Заметим, что речь идет о предполагаемом запрете партии, которая в результате досрочных выборов в федеральный парламент (Бундестаг) получила 152 депутатских мандата. Для сравнения: у ХДС в парламенте 164 места, у ХСС - 44, а у СДПГ – 120 мандатов. Таким образом, АдГ имеет в Бундестаге самую большую оппозиционную фракцию.

В связи с официальным выводом Ведомства по защите Конституции ФРГ о том, что АдГ является «безусловно правоэкстремистской», столичная газета Tagesspiegel констатирует увеличение вероятности того, что Конституционный суд страны примет-таки решение о начале производства о запрете деятельности АдГ в Германии. При этом указывается, что подвигнуть на такой шаг Конституционный суд может только одобренное простым большинством голосов представление Бундестага, Бундесрата (верхняя палата парламента) или правительства ФРГ. Газета, правда, тут же признает, что «до сих пор ни в одном из этих трех конституционных органов подобного большинства не ожидается», хотя в ожидании нынешнего заключения спецслужбы некоторые депутаты от ХДС/ХСС и СДПГ уже заявляли о своей готовности поддержать запрет АдГ. Первым региональным премьер-министром, выступившим за запрет АдГ в случае соответствующего заключения Ведомства по защите Конституции стал глава правительства земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер.

Впрочем, ввиду того, что в новом Бундестаге АдГ будет иметь самую большую оппозиционную фракцию, а в восточных землях ФРГ за нее голосовали от 30 до почти 40% избирателей, достаточно трудно себе представить, что власти Германии осмелятся пойти по украинскому варианту, где запретили все оппозиционные партии, да еще и каноническую православную церковь в придачу. Русофобский Запад позволяет себе не замечать неонацистский характер киевской «демократии», но немцам ничего подобного не простят. Поэтому совсем не случайно так осторожно комментирует складывающуюся на политическом ландшафте ФРГ ситуацию ведущий немецкий эксперт по партийному праву профессор в Университете им. Генриха Гейне в Дюссельдорфе Софи Шёнбергер: «Аргументов для запрета партии должно быть гораздо больше, чем для того, чтобы объявить ее «безусловно правоэкстремистской».

Между тем, сопредседатели АдГ Алиса Вайдель и Тино Хрупалла уже заявили, что объявление Ведомством по защите Конституции их партии правоэкстремистской является незаконным и политически мотивированным. Оба политика намерены защищать АдГ всеми доступными юридическими способами. Кстати, низовые организации АдГ тоже проявили инициативу. Так, окружком АдГ в Кёльне разместил в соцсети Х на онлайн-платформе миллиардера Илона Маска обращение к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой о помощи, подчеркнув, что происходящее в ФРГ с АдГ «невозможно ни в одной другой демократии», т.к. «правительство Германии использует спецслужбу для борьбы против крупнейшей оппозиционной партии в стране».

Судя по всему, за океаном призыв АдГ о помощи услышан. Госсекретарь США Марко Рубио на той же онлайн-платформе тут же написал: «Германия дает спецслужбам новые полномочия для контроля за оппозицией. Это – не демократия, а скрытая тирания». По мнению высокопоставленного американского чиновника, «истинный экстремизм присущ не популярной АдГ, которая по итогам выборов стала второй по силе партией в ФРГ, а убийственной иммигрантской политике открытых границ правящего класса, которую отвергает АдГ». Марко Рубио считает, что «Германия должна изменить свой курс». Как известно, АдГ последовательно критикует власти Германии, требуя, в частности, ужесточить правила приема иммигрантов и прекращения поставок вооружений Украине.

Между тем, лидер СДПГ и будущий вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль в интервью газете Bild заявил, что новое правительство намерено дать ход процессу введения запрета на деятельность АдГ. Очевидно, что соратники Фридриха Мерца (ХДС) по формирующемуся кабинету министров не видят для Германии другой альтернативы кроме ускорения милитаризации страны и подготовки к «неизбежной», по их мнению, войне с Россией, в чем они с помощью большинства парламентских партий и местных СМИ старательно пытаются убедить население ФРГ. В этих условиях зачистка внутриполитического поля выглядит вполне естественным движением германской правящей верхушкой и зримым шагом подготовки к войне. Так уже было в истории этой страны.