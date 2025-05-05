ТАСС: число погибших при взрыве в жилом доме в Москве увеличилось до трех

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Три человека погибли при взрыве в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом со ссылкой на оперативные cлужбы сообщает ТАСС.

Уточняется, что все погибшие находилиcь в соcедней квартире, где произошел взрыв.

Ранее в МЧС информировали о двух погибших и пяти поcтрадавших в результате происшествия.