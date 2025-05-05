Трамп заявил об "очень хороших переговорах" по России и Украине

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Президент США Дональд Трамп сообщил при общении с журналистами на Южной лужайке Белого дома о прошедших на выходных "очень хороших переговорах" по России и Украине.

"На выходных мы провели несколько очень хороших переговоров по России и Украине", - отметил он.

"В последние несколько дней у нас было несколько очень хороших разговоров с Москвой и Киевом. Я скажу вам, что между двумя сторонами и даже между их генералами есть огромная ненависть. Но за последние несколько дней мы провели несколько очень хороших переговоров", - сказал американский лидер, не конкретизировав, о каких именно переговорах идет речь.

Некоторое время назад Трамп заявил, что США ближе к соглашению с одной из сторон конфликта на Украине, но не стал уточнять, с какой именно. Он выступил с утверждением, что достижение сделки по Украине "может быть довольно близко". Одновременно, по его словам, это, может, и вовсе "невозможно сделать".