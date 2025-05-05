Ynet: в Израиле одобрили план, допускающий оккупацию сектора Газа

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Военно-политический кабинет Израиля утвердил в ночь на 5 мая планы расширения военной операции в секторе Газа, которые предусматривают возможность оккупации палестинского анклава. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет портал Ynet.

Как отмечается, план будет включать, среди прочего, оккупацию сектора Газа и удержание территорий, перемещение жителей анклава на юг для его защиты, лишение радикального движения ХАМАС возможности распределять гуманитарную помощь, а также мощные атаки по инфраструктуре и командным пунктам радикалов.

Как заявил в своем Telegram-канале советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, "военно-политический кабинет единогласно одобрил оперативный план, представленный начальником Генштаба, по полной ликвидации ХАМАС в Газе и возвращению из плена израильских заложников". По его словам, "план полностью соответствует целям, озвученным премьер-министром Биньямином Нетаньяху в последние месяцы".

Гендельман отметил, что глава правительства еврейского государства в ходе заседания военно-политического кабинета назвал этот план "реалистичным и эффективным", так как он "позволяет достичь двух главных целей - победить ХАМАС и вернуть заложников".

По данным портала Ynet, заседание военно-политического кабинета продолжалось порядка семи часов.

18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе 2025 года режим прекращения огня. Канцелярия Нетаньяху объяснила это отказом ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции - освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников.

Согласно последним данным израильской стороны, к настоящему времени радикалы удерживают в Газе 24 заложника и тела 35 погибших пленников.