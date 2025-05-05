В Москве и Подмосковье прогнозируется мокрый снег

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В Москве в ночь на 6 мая прогнозируется мокрый снег. Об этом информировали в столичном главке МЧС РФ, передает ТАСС.

"На территории Москвы в период с 21:00 5 мая до 06:00 6 мая местами ожидаются дождь и мокрый снег, в северных районах - налипание мокрого снега на провода и деревья. Местами прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с", - говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение сделано ГУ МЧС РФ по Московской области.

Из-за аномального снегопада и сильного ветра 2 мая в Московской области упало много деревьев, повредивших линии электропередачи. По всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. жителей региона.