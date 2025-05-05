The Times of India: ВВС Индии приведены в боевую готовность на границе с Пакистаном

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Военно-воздушные силы (ВВС) Индии на границе с Пакистаном приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом со ссылкой на источники в командовании ВВС пишет газета The Times of India.

Сообщается, что экипажи звеньев истребительной авиации с полным вооружением на передовых базах в штатах Раджастхан и Пенджаб находятся в постоянной готовности к немедленным боевым вылетам. В выполнении боевых задач могут быть задействованы закупленные у Франции многоцелевые истребители Rafale с крылатыми ракетами класса воздух - земля Scalp дальностью более 300 км.

Издание указывает, что боеготовность авиации на индийских военных аэродромах усилена из-за и неспровоцированных обстрелов со стороны пакистанских военнослужащих, которые происходили в ночь на понедельник в восьми секторах на всей линии контроля в Кашмире.

Обострение в индийско-пакистанских отношениях началось после теракта 22 апреля в Пахалгаме на союзной территории Джамму и Кашмир, жертвами которого стали 25 индийских граждан и 1 непалец. Индия выступила с утверждением, что располагает доказательствами причастности к атаке, совершенной группировкой "Лашкар-э-Тайба" (запрещена в РФ), пакистанской межведомственной разведки.

В связи с этим Нью-Дели и Исламабад применили взаимные ограничения в отношении дипломатических сотрудников, приостановили действие двусторонних соглашений и закрыли воздушное пространство для самолетов друг друга. Обе стороны сообщают о фактах открытия огня на линии контроля и предпринимаемых ответных действиях.