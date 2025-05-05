Российский рынок акций в начале основной торговой сессии снижается

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Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 5 мая отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня к рублю перешел к снижению после роста в начале торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 1%, до 2 808,2 пункта, индекс РТС - на 0,98%, до 1 085,84 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи демонстрировал рост на 8 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,49 рубля.

К 10:25 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и торговался на уровне 2 816,98 (-0,7%), индекс РТС составлял 1 088,94 пункта (-0,69%). Курс юаня перешел к снижению и находился на отметке в 11,349 рубля (-6,05 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю Банк России использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.