Илон Маск сыронизировал над слабостью ВМС Великобритании

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Руководитель ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), предприниматель Илон Маск пошутил над ослабшим флотом ВМС Великобритании.

"Что же случилось с хваленым британским флотом?" - сыронизировал миллиардер, комментируя публикацию американского блогера Марио Науфала в X.

Науфал в соцсети сравнил успехи морских сил Британии и России. Он отметил, что с 2011 года РФ построила 27 подлодок, 6 фрегатов, 9 корветов и 16 ракетных катеров, обратив внимание, что все они оснащены новейшими снарядами, включая гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон".

Вместе с тем за аналогичный период, по данным блогера, Соединенное Королевство отправило 4 корабля в демонстративный тур, при этом оставило всего 9 судов для охраны собственных территориальных войск. Лондон также отправил несколько кораблей на судоверфи и заморозил 2 проекта по строительству новых десантных кораблей.