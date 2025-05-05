Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Новый опрос Asahi Shimbun показал, что 53% поддерживают пересмотр Конституции, в то время как 35% выступают против пересмотра Конституции. При этом число поборников сохранения конституции сократилось на 4 пункта по сравнению с прошлогодним опросом. Эти социологические данные свидетельствуют о том, что в японском обществе укрепляется мнение в пользу отказа от пацифистских положений конституции и поддержки курса на ремилитаризацию страны.

Конституция Японии, разработанная в послевоенный период под контролем офицеров оккупационных властей США, остаётся неизменной с момента вступления в силу в 1947 году. Процесс внесения официальных поправок никогда не начинался отчасти из-за сложностей процедуры одобрения парламентом.

Тем не менее, ожидается, что сейчас в первую очередь ревизии может быть подвергнута 9-я статья конституции, которая гласит: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как способа осуществления государственного суверенитета, а также от угрозы вооружённой силой или применения её как средства разрешения международных споров. Для достижения цели, указанной в предыдущей части, никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие виды военного потенциала. Право государства на ведение войны не признаётся».

В то же время реальный курс японского правительства уже давно расходится с этим идеалом. В стране уже более 70 лет существуют Силы самообороны – вооруженные силы, которые по своему потенциалу входят в 10 наиболее боеспособных армий мира. По военным расходам страна входит в пятерку крупнейших военных держав. Для управления военной машиной в стране существует Министерство обороны, Генштаб и иные военные институты, деятельность которых регулируется соответствующими доктринальными документами. В 2016 году приняты также документы, допускающие применение вооруженных сил не только для защиты собственной территории, но и за ее пределами. В стране активно ведется дискуссия о возможности нанесения упреждающих или превентивных ударов, и уже создается собственная и закупается американская военная техника для реализации этих концепций. Японцы давят на США с требованиями включить их в процесс ядерного планирования. Постепенно снимается табу с публичного обсуждения темы обретения собственного ядерного оружия. К этому призывал еще покойный премьер-министр Синдзо Абэ в конце 2010-х годов. Перефразируя классика, идея вносится в массы.

Разумеется, приведение конституции в соответствие с нынешними реалиями напрашивается, однако официальный, а не ползучий пересмотр мирных положений основного закона страны будет фиксировать резкий поворот в военной политике и качественное усиление силового компонента в ее внешней политике как в АТР, так и в мире в целом. С учетом того обстоятельства, что Япония является наиболее преданным военным союзником США в регионе, ремилитаризация страны, несомненно, станет сильнейшим раздражителем для ее соседей, особенно тех, с кем она воевала во Второй мировой войне – КНР, России, Северной Кореи.

Следует отметить, что в общественном мнении тенденция роста одобрения пересмотра конституции стала очевидной с 2021 года, когда число сторонников пересмотра превысили число сторонников сохранения пацифистского курса.

В значительной степени это результат политики правящей Либерально-демократической партии Японии, чуть ли не с момента своего образования в середине 50-х годов рассматривающей пересмотр конституции одной из своих главных политических целей. Делает свое дело и массированная многолетняя пропаганда угрозы со стороны КНР, КНДР и России. Существенным подспорьем для информационного обеспечения этого процесса стала безоговорочная поддержка Японией антироссийской политики США и стран «семерки» после начала СВО и тенденциозное освещение причин и хода кризиса вокруг Украины в СМИ страны.

Соответственно, всё больше японцев опасаются, что Япония может оказаться втянутой в крупную войну в Азии. Согласно другому опросу газеты Asahi Shimbun, 62% респондентов считают такой конфликт вероятным. Опрос показал, что 12% считают войну «весьма вероятной», а 50% — «вероятной». В то же время 30% считают, что война маловероятна, и только 5% говорят, что «шансов на войну нет». 10 лет назад опрос показывал, что мнения по этому поводу разделились поровну.

С другой стороны, общественное мнение не верит в готовность США защитить Японию в соответствии со своими союзническими обязательствами. Только 15% респондентов считают, что Соединённые Штаты «определённо защитят» Японию в случае кризиса. А 77% выразили скептицизм по поводу приверженности Вашингтона защите Японии.

Все эти тезисы работают в пользу формирования общественного консенсуса по пересмотру конституции, целью которого станет ремилитаризация.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в минувшую субботу заявил в видеообращении к сторонникам конституционных реформ, что его «главными приоритетами» при внесении поправок в конституцию будут включение прямой ссылки на Силы самообороны и введение положения о чрезвычайных ситуациях, читай – вооруженного конфликта поблизости от ее границ, вокруг Тайваня в первую очередь.

Отметив, что в послевоенной конституции могут быть устаревшие положения или положения, которые можно изменить к лучшему, Исиба, который также является главой правящей Либерально-демократической партии, сказал: «Нам нужно решительно пересмотреть её, обсудить и предложить общественности принять решение».

В то же время идеи ревизии конституции поддерживают и многие приверженцы оппозиционных политических сил. Так видный член оппозиционной Демократической партии Японии Юкио Эдано, который возглавляет комитет по конституционным исследованиям нижней палаты парламента, в конце прошлого года заявил: «Если что-то должно измениться к лучшему, лучше изменить (конституцию)».

В связи с этим даже в условиях утраты правящей партией большинства в парламенте, у нее могут найтись в оппозиции достаточно союзников пересмотра мирной конституции и запуска соответствующей процедуры.

Для внесения поправок в основной закон требуется одобрение большинством в две трети голосов в обеих палатах парламента, а также поддержка большинства на национальном референдуме. Судя по данным приведенного опроса, референдум может пройти успешно, поскольку Японией постепенно овладевают настроения предвоенной эпохи, считают местные обозреватели.