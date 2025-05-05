Bild: более двух третей жителей ФРГ недовольны работой Шольца на посту канцлера

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Примерно две трети граждан ФРГ недовольны работой Олафа Шольца на посту канцлера. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Как отмечается, 67% участников опроса заявили, что остались недовольны работой Шольца, только 26% респондентов положительно оценили его деятельность на посту главы правительства, еще 7% затруднились с ответом.

В целом работой кабинета министров в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "Зеленых" и Свободной демократической партии остались недовольны еще больше немцев - 72%. Положительно ее оценили всего 20% опрошенных, еще 8% граждан затруднились с ответом.

Опрос проводился среди 1 001 человек.

Ожидается, что вечером 5 мая в Минобороны пройдет официальная церемония проводов Шольца с поста канцлера. Во вторник Бундестаг изберет нового главу правительства, которым станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц. В тот же день новый кабмин будет приведен к присяге.