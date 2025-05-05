Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 123 беспилотника ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки нейтрализовали 4 американские авиабомбы JDAM и 123 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО уничтожены 4 управляемые авиационные бомбы JDAM и 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 123 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Всего за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 55 452 беспилотника, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 153 танка и других боевых бронемашин, 1 558 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 435 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 005 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО РФ.