Первый тур выборов президента Румынии выиграл кандидат-националист

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Первый тур президентских выборов в Румынии выиграл лидер националистического Альянса за объединение румын Джордже Симион, он получил 40,96% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Соответствующие данные приводятся на сайте Постоянной избирательной администрации.

Вторым идет независимый кандидат, мэр столицы Никушор Дан, набравший 20,99% голосов избирателей.

Симион победил в первом туре президентских выборов и среди румын, проживающих за рубежом, где после подсчета 99,99% бюллетеней получил 69,99% голосов, в то время как Дан - 25,45%.

Явка на прошедших 4 мая выборах составила 53,21%. Во втором туре выборов главы государства 18 мая соперниками станут Симион и Дан.

Нынешние выборы президента Румынии - повторные. Плановые президентские выборы были прерваны в конце 2024 года Конституционным судом (КС) Румынии после того, как в первом туре 24 ноября прошлого года наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Это было сделано под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, применяемую в избирательном процессе, а также якобы вмешательства со стороны РФ. В результате правительство приняло решение КС к сведению и назначило повторные выборы.