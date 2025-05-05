Президент Монголии примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве

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Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух планирует участие в торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Москве. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба монгольского лидера.

"Президент Монголии посетит в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в ВОВ 9 мая по приглашению президента РФ Владимира Путина. Они проведут официальную встречу и произведут обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Хурэлсух примет участие в торжественной церемонии празднования Дня Победы вместе с другими главами государств на Красной площади, где в параде победы примут участие военнослужащие Вооруженных сил Монголии. Глава монгольского государства также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

"Кроме того, намечена встреча с представителями граждан СССР и РФ, удостоенных званий Героя Монгольской Народной Республики (МНР) и Героя Труда Монголии. Ухнаагийн Хурэлсух также возложит цветы к памятнику монгольским коням "По дорогам войны" в Москве", - указали в пресс-службе.

По итогам экстренного совместного заседания Центрального комитета Монгольской народно-революционной партии, парламента и правительства республики 22 июня 1941 года было принято решение об оказании помощи СССР. Помимо лошадей, МНР в годы войны помогала СССР поставками продовольствия и теплых вещей. Вместе с тем на средства граждан республики были созданы танковые колонны и авиационная эскадрилья.