Цена нефти Brent впервые с 9 апреля опустилась ниже $59

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на бирже ICE в Лондоне впервые с 9 апреля опустилась ниже $59 за баррель.

По состоянию на 01:00 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 4,54% и торговалась на уровне $58,88 за баррель.

К 01:17 мск Brent находилась на отметке в $58,9 за баррель (-4,15%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года дешевеет на 4,28%, до $55,88 за баррель, свидетельствуют данные площадки.