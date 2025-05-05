Мишустин почтил память жертв теракта в школе №1 Беслана

© Елена Цагараева/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены 266 погибших в результате теракта в школе № 1 Беслана в 2004 году, сообщает ТАСС.

Глава правительства почтил память жертв теракта, а также героев спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и сотрудников МЧС, погибших в ходе штурма спортзала школы, где боевики на протяжении трех суток удерживали заложников.

Мемориальный комплекс был открыт в 2005 году. Он включает в себя здание школы № 1, спортивный зал, мемориальные плиты с фамилиями погибших, кладбище, где похоронены 266 жертв теракта, Храм новомучеников российских, памятник погибшим героям спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и сотрудникам МЧС, поклонный крест, хачкар, подаренный детьми Армении, и скульптуру "Древо скорби" - бронзовую композицию авторства Алана Корнаева и Заурбека Дзанагова. Высота памятника - порядка 9 м.