В Эстонии начались крупнейшие международные военные учения Siil 2025

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Крупнейшие совместные учения Сил обороны Эстонии и союзных войск Siil 2025 стартовали на территории страны с 5 по 23 мая. Участниками маневров станут более 16 тыс. солдат из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады. Кроме того, будут присутствовать наблюдатели и инструкторы из Японии, Израиля и с Украины. Соответсвующее сообщение распространили Силы обороны Эстонии.

"Главная цель учений - отработка выполнения ключевых задач эстонского и регионального планов обороны в сотрудничестве с союзниками, а также проверка боеготовности Сил обороны и союзных подразделений. В рамках Siil 2025, в этом году особое внимание будет уделено вводу в Эстонию дополнительных союзных частей, а также приему и интеграции этих частей в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью", - следует из сообщения.

Уточняется, что основные мероприятия боевой подготовки в рамках Siil 2025 будут проходить в северо-восточной и юго-восточной части Эстонии, на нескольких полигонах Сил обороны и их окрестностях. Отдельные тактические перемещения объединенных сил союзников будут наблюдаться по всей стране.