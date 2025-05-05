Трамп заявил, что России придется отказаться от всей территории Украины

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Президент США Дональд Трамп заявил, что России придется отказаться от всех завоеванных украинских территорий для достижения мирного соглашения.

"России придется отказаться от всей Украины, поскольку Россия хочет всю Украину. И если бы я не вмешался, они бы сражались за всю Украину. России не нужны те территории, которые у нее есть сейчас, ей нужна вся Украина", - сказал он в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос, пойдет ли российская сторона на уступки и оставит себе хотя бы одну территорию из всех, которые взяла под свой контроль.

24 апреля Трамп высказал мнение, что Россия пошла на большую уступку в процессе урегулирования конфликта на Украине и не претендует на всю украинскую территорию. Позднее американский лидер назвал "нелепыми" требования о возвращении Украине утраченных ею территорий, включая Крым.

Как информировала ранее газета The Wall Street Journal, в числе предложений Вашингтона по урегулированию украинского конфликта фигурируют, в частности, пункты об официальном признании США Крыма российским, негласном признании контроля РФ над новыми регионами, снятии с повестки дня обсуждений о возможности членства Украины в НАТО.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к урегулированию конфликта на Украине, которое подразумевает признание статуса Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве субъектов РФ.