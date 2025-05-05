Песков отметил, что в Европе видны достаточно существенные проявления неонацизма

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Неонацизм заметно поднимает голову в Европе, что справедливо тревожит самих жителей Европейского союза. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

У него поинтересовались об этом в контексте празднования 9 Мая в Москве, куда планируют приехать многие мировые лидеры, и "альтернативных торжеств" в Киеве - туда приглашены европейцы, но они не спешат ехать.

"Вряд ли празднование может стать переломным моментом. Проявления неонацизма в Европе, к сожалению, достаточно существенные. Сами европейцы это понимают. И в Европе многие этого боятся совершенно справедливо. Борьба с этими проявлениями должна быть не разовым событием, а постоянной константой в работе на всех уровнях", - указал представитель Кремля.