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Лесные пожары в Забайкалье действуют на площади 61 тыс. га
5 мая 2025 / 15:03
Лесные пожары в Забайкалье действуют на площади 61 тыс. га
© Алексей Зарецкий/ ТАСС

В Забайкальском крае на площади 61 тыс. га действуют лесные пожары. Локализованы возгорания на пройденной огнем площади 200 тыс. га, информировали в пресс-службе правительства региона.

"По состоянию на 5 мая действуют 12 лесных пожаров общей площадью свыше 61 тыс. га. Из них восемь возгораний находятся в наземной зоне - площадь охвата составляет порядка 10 тыс. га, остальные четыре пожара охватили территорию почти 51 тыс. га", - приводят в пресс-службе слова министра природных ресурсов Забайкалья Павла Волжина.

Уточняется, что 10 возгораний локализованы на общей площади около 203 тыс. га. Кроме того, за сутки ликвидированы пять лесных пожаров на площади 50 тыс. га. К тушению в настоящее время привлечены более 1 тыс. спасателей и пожарных, а также 130 единиц техники и 7 воздушных судов.

На территории Забайкалья объявлен пожароопасный сезон с 24 марта. С 7 апреля в лесах введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. С 23 апреля в регионе действует режим ЧС федерального уровня.

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